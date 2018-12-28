Китай запустил первую платформу с элементами искусственного интеллекта для создания видео

Китайское информационное агентство "Синьхуа" совместно с гигантом электронной коммерции Alibaba запустили первую интернет-платформу для СМИ, которая работает на базе искусственного интеллекта (ИИ) и позволяет автоматически создавать видеоролики на основе информационных поводов. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам разработчиков - представителей компании Xinhua Zhiyun Technology (совместное предприятие "Синьхуа" и Alibaba), платформа под названием Magic является первопроходцем в интеграции технологий искусственного интеллекта и СМИ. "С наступлением эры связи пятого поколения 5G короткие видеоролики станут основным источником новостных репортажей, - сказал вице-президент "Синьхуа" Лю Сыян. - Использование платформы поможет редакции в создании привлекательных для читателя новостей коротких видео".

Генеральный секретарь Alibaba Group Шао Сяофэн сказал, что разработка позволит повысить эффективность работы СМИ. "Использование платформы поможет журналистам и редакторам высвободить дополнительное время и посвятить его более ценной репортажной работе, в которой люди не могут быть заменены машинами", - цитирует агентство слова топ-менеджера.

При помощи технологий ИИ платформа способна самостоятельно фиксировать и анализировать информацию о пожарах, землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях, а затем самостоятельно без вмешательства журналистов производить видео по теме инфоповода. Как передает "Синьхуа", в случае онлайн-потокового вещания Magic преобразует данные эфира и производит видео-контент.

На платформе настроено несколько шаблонов новостей в категориях "политика", "чрезвычайные ситуации", "спорт", "мода" и "развлечения". Согласно данным, опубликованным на сайте разработчика, скорость производства одного видео составляет порядка шести секунд. В течение дня платформа способна выпускать около 1 тыс. роликов.

В настоящее время пользоваться разработкой могут все китайские СМИ.

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