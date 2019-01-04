В Китае 259 туристических мест высшего уровня - министерство

4 января 2019 00:38 (UTC+04:00)

В настоящее время в Китае насчитывается более 30 тысяч живописных мест и туристических достопримечательностей, в их числе - 259, которым присвоен высший для китайского туристического сектора рейтинг "ААААА" /5А/, следует из данных Министерства культуры и туризма КНР, сообщает Trend , ссылаясь на китайские СМИ.

Вместе с тем, как отмечает ведомство, за первые 10 месяцев 2018 года свыше 200 живописных мест, имевших "А" и более высокий рейтинг, были лишены или понижены в рейтинге за слабое управление, некачественные услуги или ухудшение экологического состояния.

Китайская классификационная система туристических достопримечательностей предполагает присвоение им рейтинга от "А" до "5А" в зависимости от уровня качества.

Высший уровень имеют, например, музей Гугун, парк Ихэюань /Пекин/, озеро Сиху в Ханчжоу и гробница-музей императора Цинь Шихуана в провинции Шэньси.

Как сообщил замдиректора департамента Министерства культуры и туризма Шань Гансинь, по всей стране имеются около 300 объектов "красного" туризма, т. е. мест боевой и революционной славы.

По его словам, туриндустрия Китая развивается, сопровождаясь ростом обоих рынков - осмотра достопримечательностей и отдыха.

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