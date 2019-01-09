Tesla закладывает фундамент суперзавода в Шанхае

9 января 2019 08:37 (UTC+04:00)

Американский производитель электромобилей Tesla в понедельник начал работы по строительству своего суперзавода в Шанхае, став первой компанией, извлекающей выгоду от новой политики, в рамках которой иностранным автопроизводителям разрешено создавать дочерние компании со 100-процентным капиталом в Китае, сообщает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа.

Новый завод, который является первым заводом Tesla за пределами США, расположен в индустриальной зоне Линьган в Шанхае. Проектная годовая мощность завода составляет 500 тыс. электромобилей.

Компания Tesla подписала соглашение о строительстве суперзавода с администрацией Шанхая в июле 2018 года. В октябре компания получила разрешение создать завод в Шанхае на земельном участке площадью 864 тыс. 885 квадратных метров в зоне Линьган.

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