МИД Китая назвал отношения Пекина и Москвы образцовыми

17 января 2019 13:45 (UTC+04:00)

Двусторонние отношения Китая и России служат образцом отношений между государствами. Об этом в четверг в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя высказывания главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Двусторонние отношения Китая и России служат образцом отношений между странами в международном сообществе. Для двух наших стран не существует предела в вопросах углубления дружбы и расширения сотрудничества", - заявила дипломат.

"Мы высоко ценим позитивные ремарки, сделанные Сергеем Лавровым по поводу китайско-российских отношений. Под стратегическим руководством председателя [КНР] Си Цзиньпина и президента [России Владимира] Путина в 2018 году китайско- российские отношения достигли значительного прогресса. Положительный результат достигнут во всех сферах", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Она добавила, что в 2019 году будет отмечаться 70-я годовщина установления китайско-российских отношений. "Последние семьдесят лет показали, что китайско-российские отношения в своем развитии достигли высокого уровня, что соответствует надеждам народов и стремлениям государств и служит совместным интересам стран региона и всего мира. Это [отношения Москвы и Пекина] является стратегической силой, поддерживающей глобальный мир и стабильность. Мы хотели бы получить новые возможности для совместной работы в 70-ю годовщину установления дипломатических отношений", - отметила представитель китайского МИД.

"Китайско-российские отношения устойчивы к изменениям международного ландшафта и не будут меняться под давлением каких-либо внешних сил. Мы продолжим поддерживать тесное стратегическое взаимодействие, глобальный мир и стабильность", - резюмировала Хуа Чуньин.

Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года высоко оценил перспективы сотрудничества России и Китая. Он упомянул тесное политическое взаимодействие РФ и КНР: координацию подходов в международных делах, сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС, а также контакты в контексте развития связей и гармонизации процессов в евразийском экономическом пространстве и в рамках китайской концепции "Один пояс - один путь".

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