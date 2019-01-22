Китай запустил два спутника для мультиспектральной съемки

22 января 2019 18:11 (UTC+04:00)

Два спутника серии "Цзилинь-1" для мультиспектральной съемки с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (серия "Великий поход") в понедельник были успешно выведены на расчётную орбиту, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Спутники серии "Цзилинь-1" были самостоятельно разработаны китайской компанией Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd. Они оборудованы мультиспектральными визуализаторами, инфракрасными камерами и другими приборами для анализа поверхности Земли.

Пара новых спутников расширит сеть ранее запущенных спутников серии "Цзилинь-1" до 12 единиц. Главное предназначение спутниковой данной сети – предоставление услуг дистанционного зондирования инфраструктурных и транспортных систем, судоходства, лесных и прочих ресурсов и окружающей среды.

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