Китай показал пуск баллистической ракеты средней дальности DF-26

29 января 2019 13:41 (UTC+04:00)

Китайское государственное телевидение впервые показало видео запуска баллистической ракеты средней дальности DF-26 нового поколения. Испытания состоялись на пустынном полигоне на северо-западе КНР, сообщает во вторник газета South China Mourning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дальность ракеты DF-26 оценивается от 3 до 5,7 тыс. км. С такого расстояния она способна достигать территории острова Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане.

Ракета способна нести как ядерную, так и обычную боеголовку. По оценкам экспертов, она предназначена для уничтожения наземных целей, военно-морских баз и крупных надводных кораблей.

Официальные сообщения министерства обороны КНР о принятии DF-26 на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) появились в апреле 2018 года.

Кадры с нынешним запуском, по оценкам аналитиков, несут сигнал Соединенным Штатам Америки и демонстрируют способности китайских ракет поражать стратегически важные цели, такие как авианосцы и военные базы. "Это попытка усилить понимание того, что НОАК обладает способностями уничтожать американские авианосцы и наносить непоправимый ущерб силам США", - приводит газета мнение одного из аналитиков.

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