МИД Китая призвал уйти от конфронтации в ядерной сфере

Китай считает необходимым, чтобы страны "ядерной пятерки" проявили ответственное отношение и ушли от конфронтации, которая ведет к хаосу, заявил в среду помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нарастают факторы нестабильности и неопределенности, ощущается сильный дефицит доверия в глобальном масштабе, например, сильное давление оказывается на международную систему ядерного нераспространения, основанную на Договоре о нераспространении ядерного оружия", - заявил Чжан Цзюнь, выступая на встрече "ядерной пятерки" в Пекине.

Он отметил, что "отношения между крупными странами приковывают все больше внимания международного сообщества, как нам известно, все державы несут особую ответственность за глобальную безопасность, мирное сосуществование больших держав дает миру покой, а конфронтация ведет к хаосу".

По его словам, пять ядерных стран являются постоянными членами СБ ООН и важной опорой для защиты этой системы ДНЯО, а также опорой для сохранения глобальной стратегической безопасности.

"Международное сообщество ждет от нас конкретный ответ на эти вызовы. Считаю, что нам необходимо проявить нашу ответственность, уйти от конфронтации путем координации, уйти от принципов "игры с нулевой суммой", заменив их на взаимовыгодное сотрудничество", - отметил он.

Говоря о встрече в Пекине, он сообщил, что стороны обсудят "самые актуальные стратегические проблемы, такие как ядерная политика, ядерная стратегия, интересы укрепления нашего стратегического доверия во избежание взаимных обвинений и недобросовестной конкуренции, во избежание разжигания гонки ядерных вооружений, чтобы вместе выступить в защиту стратегической стабильности в глобальном масштабе".

Он также подчеркнул, что "Китай неуклонно идет по пути мирного развития, мы активно продвигаем развитие нового типа международных отношений, который бы характеризовался взаимным уважением, равноправием, взаимной выгодой".

"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием, в которое входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

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