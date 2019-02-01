Доход китайской корпорации Alibaba за один квартал превысил 100 млрд. юаней

Китайская корпорация Alibaba, зарегистрированная на американском фондовом рынке, опубликовала результаты деятельности за третий квартал 2018 финансового года (с 1 октября по 31 декабря 2018 года), объем дохода корпорации вырос на 41% и достиг 171,278 млрд. юаней. Это первая китайская компания, доход которой за один квартал превысил 100 млрд. юаней, передает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Согласно финансовому отчету, ежемесячное количество активных пользователей на Taobao достигает 699 млн., что на 33 млн. больше по сравнению с сентябрем 2018 года.

Главный исполнительный директор корпорации Alibaba Чжан Юн отметил, что подобный рост зафиксирован благодаря преимуществам облачных вычислений и технике сбора и обработки данных. Эти технологии помогают миллионам компаний ускорить цифровую трансформацию. По мнению Чжан Юна, в течение пяти лет количество китайских потребителей среднего класса удвоится.

В данный квартал число годовых активных пользователей Taobao достигает 636 млн., к 30 сентября 2018 года число пользователей увеличилось на 35 млн. Основной доход корпорации Alibaba от электронной коммерции вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году до 102,843 млрд. юаней.

В десятый год проведения распродажи на платформе Tmall 11 ноября был поставлен новый рекорд с объемом в 213,5 млрд. юаней, вовлечены 230 стран и районов мира. В тот день китайская компания Cainiao обновила рекорд, получив более 1 млрд. логистических заказов.

Вплоть до нынешнего квартала, в 2018 календарном году объем дохода Alibaba достиг 21,36 млрд. юаней, впервые превысив отметку в 20 млрд., этот показатель увеличился примерно в 21 раз. Alibaba стала крупнейшей в Азии компанией по облачному сервису.

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