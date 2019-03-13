СМИ: Джеки Чан призвал актеров бороться с бедностью в Китае

Актер Джеки Чан, выступающий также как каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист и певец призвал актеров борьбе с бедностью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На завершившейся в среду в Пекине сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, главный совещательный орган в системе политических учреждений КНР), как пишет газета China Daily, Джеки Чан вновь призвал актеров "использовать свое влияние в обществе в битве за искоренение бедности". С подобной инициативой он выступал и на прошлогодней сессии ВК НПКСК.

Прошлым летом Джеки Чан принял участие в культурной программе Центрального китайского телевидения Star Lights, направленной в том числе на помощь талантливой молодежи из бедных поселков и деревень. Затем съездил с гастрольной поездкой во внутренние районы Китая, где постоянно говорил о важности преодоления экономической отсталости в китайской деревне.

Сам актер считает, что его усилия в этой области - своего рода благодарность его поклонникам в материковом Китае. "Люди так тепло принимают меня. Но честно говоря, я сначала не знал, как ответить и чем помочь им", - отметил Джеки Чан. К настоящему времени он организовал около трех десятков "агитбригад", побывавших в целом ряде бедных китайских уездов. Вместе с Джеки Чаном в этой программе участвуют и другие звезды современного китайского, гонконгского и американского кинематографа, такие, как У Цзин ("Война волков-2") и Ли Бинбин ("Мег", "Обитель зла", "Трансформеры").

Джеки Чан является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

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