В Госстате Китая заявили, что экономика страны преодолеет тенденцию к спаду

Китайская экономика сможет преодолеть наметившуюся тенденцию к снижению динамики роста некоторых ключевых показателей национального развития, несмотря на негативное влияние целого ряда факторов. Об этом заявил в четверг официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Мао Шэнъюн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2018 году темпы роста ВВП Китая составили 6,6%, и это неплохая динамика. <…> Наша экономика демонстрирует наиболее быстрое развитие среди пяти стран с крупнейшей экономикой [помимо КНР - США, Япония, ФРГ и Великобритания], - отметил он, выступая на ежемесячной пресс-конференции. - Китай продолжает стабильно и равномерно развиваться, однако испытывает на себе давление, порождающее тенденции к спаду. Если посмотреть на поквартальные темпы экономического роста КНР в 2018 году, можно увидеть, что они немного снизились".

Официальный представитель ГСУ напомнил, что долевой вклад Китая в глобальное развитие по-прежнему составляет примерно 30%. "Наблюдаемое снижение динамики объясняется несколькими причинами. Прежде всего это внешняя конъюнктура, усиление дестабилизирующих моментов, - добавил Мао Шэнъюн. - В то же время внутренний спрос в целом продолжает выступать в качестве фактора, способного обеспечить сохранение положительной тенденции. Что касается зарубежного спроса, за последние два месяца можно было наблюдать, что, несмотря на наличие негативного влияния, в целом наблюдался определенный рост - таким образом, вне зависимости от того, идет ли речь о внутреннем или внешнем спросе, экономика КНР в будущем сохранит стабильную тенденцию в развитии".

Он также подчеркнул, что китайские власти предпринимают активные усилия для планомерной реализации структурных преобразований, обеспечения оптимальной ситуации в сфере занятости, для привлечения инвестиционного капитала.

Как следует из официальной статистики, в последнее время китайская экономика демонстрирует ряд изменений, свидетельствующих о возникновении тенденции к спаду в некоторых областях.

К примеру, согласно статистике Главного таможенного управления КНР, международный товарооборот Китая за январь - февраль сократился в годовом исчислении на 3,9%, до $662,7 млрд: экспорт уменьшился на 4,6% и составил $353,2 млрд, импорт - на 3,1%, до $309,5 трлн. Положительное сальдо только за февраль составило $4,1 млрд, сократившись на 87,9%.

Более того, по данным ГСУ, один из ключевых показателей экономического развития - индекс деловой активности (PMI) производственного сектора - в КНР за февраль понизился на 0,3 процентных пункта (п. п.) и составил 49,2. За 2018 год индекс упал с 51,3 пунктов в январе до 49,4 в декабре, опустившись ниже нейтральной линии (50 пунктов). В январе индекс вырос на 0,1, однако в среднесрочной перспективе процесс снижения активности продолжился.

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