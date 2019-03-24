Около 600 раненых госпитализировали из-за ЧП на химзаводе в Китае

К настоящему времени 604 раненых по-прежнему находятся на стационарном лечении после взрыва на химическом предприятии в восточной провинции Цзянсу. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, состояние 19 пострадавших оценивается как критическое, еще 98 - как тяжелое. Раненые распределены по 16 медицинским учреждениям.

В субботу администрация города Яньчэн, где произошла трагедия, сообщила, что число погибших в результате взрыва возросло до 64 человек.

Взрыв прогремел на предприятии местной компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн 21 марта в 14:48 по местному времени (09:48 мск). Взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.

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