На 125-й Гуанчжоуской ярмарке зафиксирован рост экспортных сделок со странами и регионами вдоль "Пояса и пути"

7 мая 2019 14:30 (UTC+04:00)

Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров закрылась в воскресенье в провинции Гуандун на юге Китая. На ней был зафиксирован рост экспортных операций со странами и регионами вдоль "Пояса и пути", передает Trend со ссылкой на Агенство Синьхуа

На ярмарке, известной как Гуанчжоуская или Кантонская ярмарка, объем экспорта со странами и регионами вдоль "Пояса и пути" увеличился на 9,9 проц. в годовом исчислении до 10,6 млрд долл. США, сообщил официальный представитель ярмарки Сюй Бин.

Ярмарка привлекла более 88 тыс. покупателей из стран и регионов вдоль "Пояса и пути", что составило 45 проц. от общего числа покупателей.

В связи с неопределенностями в мировой торговле участники ярмарки стремились расширить зарубежные рынки, особенно в странах и регионах вдоль "Пояса и пути", сказал Сюй Бин.

Общая стоимость заключенных на ярмарке экспортных сделок составила 199,5 млрд юаней /около 29,7 млрд долларов США/ со снижением на 1,1 процента по сравнению c весенней сессией прошлогодней ярмарки.

Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, которая проводится каждую весну и осень в Гуанчжоу, считается барометром внешней торговли страны.

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