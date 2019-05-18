В Китае около 500 человек оказались в зоне бедствия из-за землетрясения

Более 160 зданий пострадали, 476 человек оказались в зоне бедствия в результате землетрясения 5,1 в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщают местные власти, пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в субботу в районе Нинцзян города Сунъюань. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.