В Китае около 500 человек оказались в зоне бедствия из-за землетрясения

18 мая 2019 15:26 (UTC+04:00)

Более 160 зданий пострадали, 476 человек оказались в зоне бедствия в результате землетрясения 5,1 в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщают местные власти, пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в субботу в районе Нинцзян города Сунъюань. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Cогласно заявлению администрации города Сунъюань, в зоне бедствия оказались 476 человек, 75 человек были эвакуированы, 33 здания были серьезно повреждены, еще 134 – получили незначительные повреждения. Прямой экономический ущерб оценивается в 3,1 миллиарда юаней.
Информации о пострадавших и погибших нет.

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