МИД КНР назвал слухами заявления США о связи Коммунистической партии Китая с Huawei

Заявление госсекретаря Майкла Помпео о том, что корпорация Huawei связана с Коммунистической партией Китая, является специально распространяемыми слухами. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Время от времени отдельные представители политического истеблишмента Соединенных Штатов придумывают слухи, касающиеся компании Huawei. При этом они не предоставляют никаких доказательств", - заявил дипломат.

"Распространяя подобные слухи, американские политики стремятся ввести в заблуждение американских граждан и спровоцировать идеологическое противостояние. Но это не логично. Различия в идеологии не влияют на экономическое, торговое, технологическое сотрудничество между странами", - подчеркнул он.

Лу Кан также отметил, что "граждане США испытывают все большие сомнения в правильности действий руководства страны, начавшей торговую и технологическую войну".

Ранее в четверг госсекретарь Майкл Помпео в интервью информационной сети One America News Network заявил о том, что американские власти добиваются защиты национальных телекоммуникационных сетей и не позволят проникать в них системам, которыми владеет Коммунистическая партия Китая. Речь, в частности, шла о корпорации Huawei.

Торговая сделка

МИД Китая не комментирует возможность включения корпорации Huawei в торговую сделку между КНР и США.

"Честно говоря, я не знаю, почему американская сторона делает такие заявления. Если это интересно для вас, то, может быть, следует обратиться к американской стороне, чтобы она это прояснила", - заявил Лу Кан в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о готовности включить китайскую компанию в возможную китайско-американскую торговую сделку.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что "США используют административный ресурс для давления на компании из других государств". "Это ведет к разрушению рыночной среды и кооперации", - подчеркнул он.

"Что же касается торговых переговоров между КНР и США, то, как уже было неоднократно сказано и в Пекине, и в Вашингтоне, наша позиция остается прозрачной и неизменной: все трудности должны быть разрешены путем диалога и консультаций. Однако они должны основываться на взаимном уважении и взаимной выгоде. Только придерживаясь этого пути, можно добиться успеха в ходе консультаций", - резюмировал он.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил о готовности включить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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