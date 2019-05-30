В Китае назвали повышение американских пошлин "экономическим шовинизмом"

Экономические санкции и пошлины США в отношении Китая являются экономическим шовинизмом и психологическим террором, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Развязывание такого экономического конфликта это чистой воды экономический терроризм, экономический шовинизм и психологический террор. В торговой войне не может быть победителей, это неизбежно закончится проигрышем для обеих сторон", - заявил на брифинге китайский дипломат.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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