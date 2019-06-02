Китай возложил на США всю ответственность за неудачи в торговых переговорах

2 июня 2019 10:35 (UTC+04:00)

США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, потому что это именно Вашингтон отступает от достигаемых большим трудом договоренностей, говорится в опубликованной в воскресенье Госсоветом КНР "Белой книге" по позиции Китая по торгово-экономическим консультациям с США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После того как США спровоцировали торговые трения, Китаю ничего не оставалось, как только предпринять ответные меры, в результате чего пострадали торговые и инвестиционные связи двух стран", - говорится в документе.

Подчеркивается, что с момента начала переговоров по устранению возникших противоречий, сторонам удалось добиться солидного прогресса, достичь определенного консенсуса, но стороны также столкнулись и со значительными сложностями.

"И каждый раз эти сложности возникали из-за того, что США отступали от договоренностей, из-за того, что говорят они одно, а делают другое, не проявляют никакой искренности и добросовестности… Торговые переговоры потерпели сокрушительную неудачу, и ответственность за это лежит полностью на американской стороне", - подчеркивается в "Белой книге".

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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