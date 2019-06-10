Девять шахтеров погибли при землетрясении на северо-востоке Китая

10 июня 2019 06:05 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять шахтеров погибли, и еще 10 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 2,3 в северо-восточной провинции Цзилинь. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, землетрясение произошло в воскресенье в районе Лунцзяпу около 20:00. В сообщении не указывается, сколько человек находилось в штольне во время ЧП. По данным агентства, к настоящему времени поисково-спасательная операция завершена, а все работавшие под землей шахтеры поднялись на поверхность.

Власти начали расследование причин инцидента.

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