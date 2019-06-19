В Китае пять человек погибли из-за горного обвала

19 июня 2019 06:19 (UTC+04:00)

Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, обвал произошел во вторник в уезде Нинцян, под завалами оказались пять человек. Вечером троих удалось высвободить, но один из скончался позже в больнице, а еще двое - по пути в больницу. Утром в среду обнаружили еще двоих человек, уже без признаков жизни.

Причина обвала выясняется, ведутся работы по ликвидации его последствий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Си Цзиньпин поддержал усилия КНДР по политическому решению проблемы Корейского полуострова
Китай 05:07
Россия и Китай отсрочили изучение в ООН запроса США о приостановке поставок нефти КНДР
Россия 02:20
Трамп заявил, что переговоры с КНР по торговле начнутся в среду
США 01:46
Казахстан обозначил направления для расширения аграрного экспорта
Бизнес 18 июня 15:41
Трамп хочет включить Китай в переговоры о продлении СНВ-3, заявил Болтон
Другие страны 18 июня 15:38
МИД Китая пожелал Египту стабильности после смерти бывшего президента
Другие страны 18 июня 14:49
Лента новостей
Число погибших во время крушения судна в Индонезии выросло до 19
Другие страны 07:20
SOCAR планирует ввести в эксплуатацию новые АЗС
Энергетика 07:00
Джон Болтон: США продолжат поощрять диалог между Азербайджаном и Арменией
Политика 06:55
Баррель WTI подорожал почти на 4% на объявлении Трампа о встрече с Си Цзиньпином
Энергетика 06:41
США назвали условие применения силы против Ирана
США 06:14
Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 21 человека (Обновлено)
Другие страны 05:56
Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок
США 05:25
Си Цзиньпин поддержал усилия КНДР по политическому решению проблемы Корейского полуострова
Китай 05:07
В Турции ликвидирован особо опасный террорист
Турция 04:51