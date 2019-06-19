В Китае пять человек погибли из-за горного обвала

Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, обвал произошел во вторник в уезде Нинцян, под завалами оказались пять человек. Вечером троих удалось высвободить, но один из скончался позже в больнице, а еще двое - по пути в больницу. Утром в среду обнаружили еще двоих человек, уже без признаков жизни.

Причина обвала выясняется, ведутся работы по ликвидации его последствий.

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