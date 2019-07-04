В Гонконге полиция готовится задержать участников штурма парламента

4 июля 2019 08:10 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга готовится к массовым задержаниям участников штурма и погрома здания законодательного собрания, которые произошли 1 июля, сообщает в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники в компетентных органах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее уже сообщалось о задержании 13 подозреваемых из нескольких сотен, которые ворвались в здание парламента. Во время штурма полиция многократно предупреждала, что любой, кто войдет в здание, будет задержан. Несмотря на то, что ни одного задержания не было сделано непосредственно в день штурма, работа по сбору доказательств и ДНК тех, кто был в здании, продолжается уже несколько дней.

"Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тактического отдела полиции и Бюро идентификации продолжили сбор улик в здании заксобрания в среду. Большое количество кирпичей, стальных балок, поврежденных дорожных знаков и самодельных щитов были изъяты в зоне возле здания парламента, где проходили протесты. Полиция, безусловно, будет предпринимать дальнейшие меры и привлечет виновных к ответственности", - говорится в опубликованном заявлении на сайте полиции.

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При этом, источники издания сообщили, что к настоящему моменту личности нескольких десятков человек идентифицированы благодаря обнаруженным в здании отпечаткам пальцев и маскам, "аресты пройдут в ближайшее время".

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