Полиция Гонконга предъявила обвинения 44 участникам уличных беспорядков

31 июля 2019 06:17 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга предъявила обвинения в участии в массовых беспорядках 44 из 49 радикальных активистов, задержанных 28 июля. В среду они появятся в суде, где им будет избрана мера пресечения, сообщила газета The Standard, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"28 июля в Западном округе на острове Гонконг имело место незаконное собрание, во время которого протестующие блокировали дороги. Они возводили баррикады с помощью зонтов, досок и бамбуковых палок, разбирали кирпичи на тротуарах, дорожные ограждения, нанесли ущерб вывескам и фонарным столбам, атаковали полицейских опасными предметами - кирпичами и заостренными металлическими прутьями", - отметили в правоохранительных органах.

Согласно гонконгскому законодательству, участникам массовых беспорядков может грозить до 10 лет тюрьмы.

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