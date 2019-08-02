В Китае отреагировали на заявление Трампа о новых пошлинах

Введение новых пошлин не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий Китая и США, заявил глава МИД КНР Ван И журналистам на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке, комментируя последнее решение американской стороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем.

"Я только что увидел последние новости. Повышение таможенных пошлин вовсе не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий", - заявил Ван И, слова которого приводит Шэньчжэньское спутниковое телевидение.

США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

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