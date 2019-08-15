Горный обвал в Китае унес жизни четырех человек

Четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате горного обвала в китайском городе Чунцин, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Обвал произошел в уезде Чэнкоу утром в среду. Он засыпал два жилых дома и один барак.

"К настоящему моменту горный обвал уже привел к гибели четырех человек, еще трое пропали без вести", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.

Отмечается, что существует опасность повторного обвала, поэтому сейчас на месте работают только отдельные спасательные бригады.

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