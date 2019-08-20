Компания Sinogene в Китае приступает к массовой продаже клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время приступит к массовой продаже клонированных котов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник научно-технический информационный портал ZOL.

По его данным, такое решение руководство Sinogene приняло после успешного воспроизведения первой генетической копии этого животного. В дальнейшем компания планирует клонировать лошадей и почтовых голубей.

Котенок по кличке Чеснок появился на свет во второй половине июля, однако создатели объявили о его рождении спустя месяц, когда животное окрепло и доказало свою жизнеспособность.

"После его успешного создания мы начнем предоставлять официальные услуги по клонированию", - рассказал СМИ заместитель управляющего компании Чжао Цзяньпин. По его словам, воспроизвести копию любимого питомца можно будет за 250 тыс. юаней ($35,4 тыс. по текущему курсу).

Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается более 73 млн владельцев домашних животных, которые владеют 91 млн котов и собак. В крупных мегаполисах КНР, где в силу целого ряда факторов многие предпочитают завести питомца вместо рождения ребенка, бизнес по разведению клонов оказывается особенно прибыльным. Рынок кошек и собак в стране превышает десятки миллиардов долларов, ежегодно динамично увеличиваясь.

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