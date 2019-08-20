Компания Sinogene в Китае приступает к массовой продаже клонированных котов

20 августа 2019 08:33 (UTC+04:00)

Китайская компания Sinogene в ближайшее время приступит к массовой продаже клонированных котов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник научно-технический информационный портал ZOL.

По его данным, такое решение руководство Sinogene приняло после успешного воспроизведения первой генетической копии этого животного. В дальнейшем компания планирует клонировать лошадей и почтовых голубей.

Котенок по кличке Чеснок появился на свет во второй половине июля, однако создатели объявили о его рождении спустя месяц, когда животное окрепло и доказало свою жизнеспособность.

"После его успешного создания мы начнем предоставлять официальные услуги по клонированию", - рассказал СМИ заместитель управляющего компании Чжао Цзяньпин. По его словам, воспроизвести копию любимого питомца можно будет за 250 тыс. юаней ($35,4 тыс. по текущему курсу).

Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается более 73 млн владельцев домашних животных, которые владеют 91 млн котов и собак. В крупных мегаполисах КНР, где в силу целого ряда факторов многие предпочитают завести питомца вместо рождения ребенка, бизнес по разведению клонов оказывается особенно прибыльным. Рынок кошек и собак в стране превышает десятки миллиардов долларов, ежегодно динамично увеличиваясь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан сократил производство, но увеличил экспорт хлопка
Бизнес 19 августа 19:28
В Узбекистане заработало новое электротехническое предприятие
Энергетика 19 августа 17:55
Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18
Другие страны 19 августа 17:52
Greenpeace составил рейтинг стран по выбросам диоксида серы
Другие страны 19 августа 14:56
Власти Китая надеются, что США сдержат слово и отменят ограничения в отношении Huawei
Другие страны 19 августа 14:40
Пекин призвал Тайвань не вмешиваться в дела Гонконга и не давать убежище преступникам
Китай 19 августа 11:54
Лента новостей
Неизвестный с ножом ранил трех человек в Гонконге
Китай 08:51
Ливни и наводнения на севере Индии унесли за два дня жизни 58 человек
Другие страны 08:24
Французская Suez будет заниматься очисткой воды в нефтегазовой отрасли Азербайджана
Энергетика 08:00
Число предзаказов на Galaxy Note 10 в Республике Корея превысило 1 млн
Другие страны 07:23
Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games
Другие страны 06:59
В Японии за неделю от жары погибли семь человек
Другие страны 06:25
Шесть человек стали жертвами вооруженного нападения на западе Мексики
Другие страны 05:54
Трамп выложил в Twitter фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
США 05:33
Помпео: США сожалеют, что иранскому танкеру Grace 1 было разрешено покинуть Гибралтар
США 04:59