Полиция Гонконга задержала около 30 человек во время протестов

Полиция Гонконга заявила о задержании 29 человек в воскресенье в ходе протестов в ряде районов города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что протестующие во многих районах Гонконга строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат.

"Во время операции полиция арестовала 19 мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 до 52 лет за правонарушения, включая незаконное собрание, хранение оружия с целью нападения и нападение на офицеров полиции", - говорится в заявлении на официальном сайте полиции Гонконга.

Как отмечается, полиция применила необходимую силу для разгона протестующих, чтобы остановить их "насильственные действия". Сообщается, что задержания были произведены в районах Коулун-тхон, Вонтайсинь и Шам Шуй По.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.