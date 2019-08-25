Полиция Гонконга задержала около 30 человек во время протестов

25 августа 2019 11:49 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга заявила о задержании 29 человек в воскресенье в ходе протестов в ряде районов города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что протестующие во многих районах Гонконга строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат.

"Во время операции полиция арестовала 19 мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 до 52 лет за правонарушения, включая незаконное собрание, хранение оружия с целью нападения и нападение на офицеров полиции", - говорится в заявлении на официальном сайте полиции Гонконга.

Как отмечается, полиция применила необходимую силу для разгона протестующих, чтобы остановить их "насильственные действия". Сообщается, что задержания были произведены в районах Коулун-тхон, Вонтайсинь и Шам Шуй По.

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