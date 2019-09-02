В Гонконге 44 станции метро подверглись актам вандализма

2 сентября 2019 08:49 (UTC+04:00)

Свыше 40 станций метро в Гонконге в минувшие выходные подверглись актам вандализма со стороны радикальных участников протестных акций. Об этом сообщила в понедельник корпорация MTR - оператор железнодорожного транспорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она уточнила, что ущерб 32 станциям был нанесен в субботу и еще 12 в воскресенье. Из-за инцидентов некоторые из них были временно закрыты, также прерывалось движение поездов по отдельным веткам и участкам.

В частности, накануне вечером группа агрессивно настроенных демонстрантов в масках с металлическими прутьями устроила серьезные погромы на станции "Тун Чун", расположенной на острове Лантау недалеко от аэропорта. Они принялись крушить автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны, вывески в вестибюле станции, разбивали стекла, исписали стены, повредили камеры наблюдения. Вслед за этим было приостановлено движение по всей оранжевой ветке метро, а также закрыто ответвление к Disneyland.

В тот же день было прервано движение скоростных поездов в аэропорт. Были отмечены случаи, когда радикалы кидали на рельсы посторонние предметы. Компания-оператор сообщила, что все ветки и станции в понедельник, с началом школьного сезона, будут работать, несмотря на ущерб и необходимость ремонтных работ.

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