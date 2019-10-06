Метро Гонконга частично возобновило работу после закрытия из-за протестов

Метрополитен Гонконга, где уже более 4 месяцев продолжаются массовые акции протеста, в воскресенье частично возобновил работу после того, как накануне был закрыт, сообщается на сайте правительства специального района, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ряд линий и станций полностью закрыты, по другим движение осуществляется с увеличенным интервалом.

Работа метро была приостановлена ещё в пятницу на фоне крупных протестов в специальном административном районе. Это решение было принято из соображений безопасности, учитывая ущерб, нанесенный большому количеству станций и поездов. В субботу же власти решили оставить метрополитен полностью закрытым, за исключением аэроэкспрессов.

В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США). Протесты продолжились и в субботу.

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