Китай впервые за 15 лет выпустил гособлигации на €4 млрд

Правительство Китая впервые с 2004 года выпустило государственные облигации на €4 млрд. Об этом в среду на переговорах с прибывшим в китайскую столицу с официальным визитом президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Китая только что в Париже успешно выпустило облигации на €4 млрд", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Это первый выпуск еврооблигаций китайской стороной с 2004 года, это наша конструктивная поддержка международного финансового центра в Париже, а также серьезная мера по углублению финансового сотрудничества между Китаем, Францией и Европой", - резюмировал он.

По данным телеканала, срок погашения государственных облигаций на €2 млрд составил 7 лет, еще по одному миллиарду ценных бумаг было выпущено на 12 и 20 лет.

Макрон прибыл в Пекин из Шанхая, где принимал участие в церемонии открытия второй Китайской международной импортной выставки.

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