В КНР 13 пропавших шахтеров нашли живыми спустя 80 часов после аварии

Спасатели в китайской провинции Сычуань смогли найти живыми 13 шахтёров, которые считались пропавшими без вести после аварии на шахте и были заперты под землёй более 80 часов, говорится в сообщении правительства провинции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла 14 декабря около 15.00 в городском округе Ибинь. В результате прорыва воды в шахте сразу была подтверждена гибель трех человек, еще 15 считались пропавшими без вести. Позже спасатели обнаружили тела еще двух человек.

Поисково-спасательная операция велась круглые сутки, рано утром в среду стало известно, что пропавшие горняки обнаружены живыми, к 8.00 все они были подняты на поверхность и госпитализированы.

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