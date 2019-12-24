Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

24 декабря 2019 06:29 (UTC+04:00)

Отношения России и Китая на сегодняшний день остаются наиболее зрелыми и стабильными отношениями двух держав, они стали эталоном межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Оглядываясь на сегодняшний мир, комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами", - заявил глава МИД КНР в интервью Центральному телевидению Китая.

По его словам, эти отношения стали "эталоном и классическим примером мирного и дружественного сосуществования двух стан и взаимовыгодного сотрудничества".

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