В пекинской больнице мужчина с кухонным ножом напал на людей

Мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на людей в пекинской больнице, пострадали четыре человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел днем в больнице Чаоян в центре Пекина. Мужчина с кухонным ножом напал на людей, после чего скрылся с места преступления.

Прибывшие на место сотрудники полиции вскоре задержали 36-летнего подозреваемого.

В результате нападения пострадали три человека из медперсонала и один посетитель, им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.

О мотивах нападавшего пока не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.