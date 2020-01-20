В пекинской больнице мужчина с кухонным ножом напал на людей

20 января 2020 13:50 (UTC+04:00)

Мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на людей в пекинской больнице, пострадали четыре человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел днем в больнице Чаоян в центре Пекина. Мужчина с кухонным ножом напал на людей, после чего скрылся с места преступления.

Прибывшие на место сотрудники полиции вскоре задержали 36-летнего подозреваемого.

В результате нападения пострадали три человека из медперсонала и один посетитель, им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.

О мотивах нападавшего пока не сообщается.

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