В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом

Новым типом коронавируса в Китае заразились уже 1716 медицинских сотрудников, болезнь унесла жизни шести из них. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель главы государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь.

"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.

Сражающихся с коронавирусом медиков в Китае называют "ангелы в белых одеждах" или "бойцы в белых халатах", потому что самая большая ответственность в борьбе с болезнью ложится именно на их плечи.

Во всем мире теперь известно имя китайского доктора Ли Вэньляня, который одним из первых в декабре сообщил о вспышке пневмонии, но власти не восприняли его слова всерьез. Доктор тоже заразился коронавирусом и скончался в возрасте 35 лет.

Его и еще семь врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань и вынесли предупреждение. Им сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок. Теперь по факту его смерти проводится расследование, для которого в Ухань направлена специальная следственная группа Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.