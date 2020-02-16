В провинции Хубэй снижается число новых случаев коронавируса

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в китайской провинции Хубэй - очага распространения заболевания - снижается третий день подряд, свидетельствуют данные комитета по здравоохранению провинции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ежедневная статистика показывает, что 12 февраля, когда в провинции впервые опубликовали данные с применением нового метода клинической диагностики, число выявленных за сутки новых случаев резко увеличилось до 14840 (из них клинически диагностированных случав 13332), 13 февраля этот показатель снизился до 4823 (3095), 14 февраля – до 2420 (1138), а 15 февраля – до 1843 (888).

Ранее на этой неделе комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщил, что в число подтвержденных случаев теперь входят и те, кому диагноз поставили с применением нового метода, в результате чего рост числа выявленных зараженных за 12 февраля почти в девять раз превысил данные за 11 февраля.

Позже ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан пояснил, что новый метод так называемой клинической диагностики подразумевает, что человека вносят в список подтвержденных случаев, если у него есть соответствующие клинические симптомы, например, температура, кашель, одышка и затрудненное дыхание, даже если тест на нуклеиновую кислоту коронавируса не дал положительного результата.