Макрон пообещал модернизировать ядерные силы Франции

19 января 2018 16:54 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями вооруженных сил страны, объявил о намерении в течение своего пятилетнего мандата модернизировать две основные составляющие сил ядерного сдерживания страны, сообщает РИА Новости.

По словам Макрона, именно способность к сдерживанию позволяет Франции сохранять "свободу действий и стратегическую автономию" в международном контексте, "который не допускает никакую слабость".

"Именно поэтому в течение своего пятилетнего мандата я проведу работы по модернизации двух составляющих, взаимодополняемость которых не ставится под сомнение — океанических сил, которые защищают нас от любого стратегического сюрприза, и воздушных составляющих, которые при помощи своей наглядности являются частью диалога сдерживания", — заявил Макрон. Трансляция выступления на самой большой военной базе Франции в Тулоне велась в официальном Periscope президента.

"Сдерживание оставалось ключевым направлением нашей оборонной стратегии на протяжении более пятидесяти лет. Я знаю, что на этом направлении велось много обсуждений, все они легитимны, но сегодня все решено. Сдерживание — это часть нашей истории и нашей оборонной стратегии, и таковой она останется", — подчеркнул Макрон.

Президент Франции добавил, что способность реагирования вооруженных сил Франции будет поддерживаться "на самом высоком уровне", добавив, что к 2020 году бюджет военных операций будет увеличен с 450 миллионов евро до 1,1 миллиарда евро.

Французский лидер также заявил, что модернизация коснется всех остальных военных сфер, в том числе наземных, морских и воздушных сил, космического подразделения и подразделения по борьбе с киберугрозами.

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