На севере Франции автомобиль въехал в жилой дом, погибли два человека

Два человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии после того, как легковой автомобиль протаранил фасад жилого дома на севере Франции, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

По данным радио, инцидент произошел в ночь на субботу в коммуне Леселль (департамент Нор). Водитель не справился с управлением на повороте и влетел в кирпичную стену жилого дома.

По информации газеты 20 minutes, в автомобиле находилось четыре человека. Двое из них скончались, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами. Их состояние оценивается как тяжелое.

При этом, как отмечает издание, 74-летняя жительница дома не пострадала.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 28 сотрудников пожарной службы.

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