На севере Франции автомобиль въехал в жилой дом, погибли два человека

7 апреля 2018 19:15 (UTC+04:00)

Два человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии после того, как легковой автомобиль протаранил фасад жилого дома на севере Франции, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

По данным радио, инцидент произошел в ночь на субботу в коммуне Леселль (департамент Нор). Водитель не справился с управлением на повороте и влетел в кирпичную стену жилого дома.

По информации газеты 20 minutes, в автомобиле находилось четыре человека. Двое из них скончались, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами. Их состояние оценивается как тяжелое.

При этом, как отмечает издание, 74-летняя жительница дома не пострадала.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 28 сотрудников пожарной службы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Эрдоган обвинил Францию в поддержке террористов
Турция 20:10
Во Франции в воскресенье отменят ряд поездов из-за забастовки
Европа 17:55
Макрон: Ливан получит более $11 миллиардов для развития экономики
Европа 6 апреля 20:24
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Россия 6 апреля 14:46
Путин провел телефонный разговор с президентом Франции
Россия 6 апреля 13:36
В Душанбе будет проведён очередной таджикско-французский бизнес форум
Бизнес 6 апреля 10:57
Во Франции при крушении вертолета погибли два человека
Европа 5 апреля 15:24
Макрон и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ до конца
США 4 апреля 20:14
Забастовка железнодорожников привела к 400 км пробок вокруг Парижа
Европа 4 апреля 14:15
На французском острове Реюньон проснулся вулкан
Европа 3 апреля 13:28
Профсоюзы Air France намерены провести новые забастовки
Европа 2 апреля 11:46
Франция призывает Израиль к "сдержанности" в связи с ситуацией в Газе
Европа 2 апреля 10:56
Во Франции мужчина погиб при крушении сверхлёгкого летательного аппарата
В мире 2 апреля 02:44
При аварии на карусели во Франции погиб человек
Европа 31 марта 21:36
Во Франции мужчина назвался террористом и попытался протаранить людей на машине
Европа 31 марта 20:03
Во Франции самолет разбился, упав на автостраду
Европа 31 марта 17:51
КНР и Франция в сентябре совместно запустят океанографический спутник
Китай 31 марта 13:04
Экономные швейцарцы начали выкидывать мусор во Франции
Европа 31 марта 12:57