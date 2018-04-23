Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности Парижа вести диалог со всеми странами, которые могут способствовать политическому процессу в Сирии, в особенности с Россией, сообщается в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

"Он (Макрон) напомнил, что операция, проведенная 14 апреля с США и Великобританией против химического арсенала сирийского режима для соблюдения международного права, была легитимной", — говорится в коммюнике.

Отмечается, что Макрон отметил "желание Франции активизировать в настоящее время усилия, проводя диалог со всеми задействованными странами, для того чтобы запустить устойчивый политический процесс и интенсифицировать гуманитарные действия".

"Он особенно подчеркнул свое желание работать над этим с Россией", — отмечают в администрации французского лидера.

Макрон и Путин также в разговоре коснулись предстоящего визита французского президента в Москву, в ходе которого они смогут обсудить вопросы двусторонних отношений и международной повестки, отмечается в коммюнике.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.