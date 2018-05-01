В Швейцарских Альпах из-за непогоды погибли шесть человек

В Швейцарских Альпах в результате непогоды погибли шесть человек, ещё пятеро находятся в критическом состоянии. Об этом информирует HLN, передает RT.
Отмечается, что группа из 14 человек — граждан Франции, Германии и Италии — приехали в горы накануне вечером. В условиях непогоды они получили сильные обморожения.
В спасательной операции было задействовано семь вертолётов.
По факту произошедшего прокуратура организовала расследование.
Ранее стало известно, что во Французских Альпах погибли двое лыжников.
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