В Швейцарских Альпах из-за непогоды погибли шесть человек

1 мая 2018 02:37 (UTC+04:00)

В Швейцарских Альпах в результате непогоды погибли шесть человек, ещё пятеро находятся в критическом состоянии. Об этом информирует HLN, передает RT.

Отмечается, что группа из 14 человек — граждан Франции, Германии и Италии — приехали в горы накануне вечером. В условиях непогоды они получили сильные обморожения.

В спасательной операции было задействовано семь вертолётов.

По факту произошедшего прокуратура организовала расследование.

Ранее стало известно, что во Французских Альпах погибли двое лыжников.

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Azernews Newspaper
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