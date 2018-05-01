Франция призвала проверить данные Израиля о нарушении Ираном ядерной сделки

1 мая 2018 13:58 (UTC+04:00)

Париж призывает детально изучить и оценить информацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ядерной программе Ирана, говорится в заявлении МИД Франции, передает РИА Новости.

Ранее в прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"Франция принимает к сведению информацию от премьер-министра Израиля о прошлой деятельности Ирана в ядерной области. Эту информацию следует изучить и оценить детально", — говорится в заявлении МИД Франции.

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