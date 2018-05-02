После беспорядков в Париже 102 человека заключены под стражу

В результате беспорядков, последовавших после первомайской демонстрации в Париже, полиция задержала 276 человек. Из них 102 человека были заключены под стражу в полицейских участках, передает Интефакс со ссылкой на Le Monde.

По итогам столкновений на улицах Парижа были разрушены витрины 31 магазина, два из которых были сожжены. Активисты также разбили десять автомобилей и сожгли еще шесть. Четыре человека получили ранения, среди них — один полицейский.

Во время первомайской демонстрации в Париже к колонне демонстрантов - участников профсоюзов в районе моста Аустерлица подошла группа из примерно 1,2 тыс. человек в черной одежде. Они несли баннеры с антиправительственными лозунгами, советские флаги и выкрикивали антифашистские лозунги.

Практически сразу они начали бить витрины и поджигать машины. Полиция ответила применением слезоточивого газа. После этого начались столкновения радикалов с полицейскими.

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