Макрон пообещал проводить более активную политику в Тихоокеанском регионе

2 мая 2018 11:01 (UTC+04:00)

Париж намерен более активно участвовать в решении проблем и развитии Тихоокеанского региона. Об этом сообщил находящийся в Австралии с визитом президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

"Австралия и Франция должны быть в центре новой Индо-Тихоокеанской оси, чтобы укреплять мир и стабильность в регионе", - заявил Макрон на состоявшейся в среду в Сиднее совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

Отвечая на вопрос о возрастающей роли в Океании Китая, президент сказал: "В этом нет ничего плохого. Рост Китая - это хорошая новость для всех, но необходимо сохранять существующие балансы в регионе, вот почему очень важным является развитие наших партнерских отношений с Индией и Австралией".

В свою очередь глава австралийского правительства назвал Францию "тихоокеанской державой", с которой у его страны "общее видение будущего мирного, свободного развития и процветания региона".

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