В Польше семерых горняков не могут найти после взрыва на шахте

5 мая 2018 17:36 (UTC+04:00)

Семерых польских горняков не могут найти после взрыва в шахте на юге страны, сообщает Главное шахтерское управление, передает РИА Новости.

"Продолжается спасательная операция в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй. Незадолго до 11.00 (12.00 мск) в шахте произошел сильный взрыв", - говорится в сообщении. Добавляется, что сила взрыва была эквивалентна "4 баллам по шкале Рихтера".

Сейчас продолжается эвакуация шахтеров. "Нет информации о том, что кто-то пострадал, но до сих пор не имеется контакта с семью горняками", - сообщает управление.

В тот момент, когда произошел взрыв, в шахте находились около 250 человек.

На место вызваны четыре бригады спасателей. Они пока не могут начать работы из-за высокой концентрации метана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку пройдет азербайджано-польская деловая встреча
Бизнес 1 мая 20:15
Белорусские военные проинспектировали воинские части в Польше
Беларусь 27 апреля 12:32
Азербайджанский дирижер с аншлагом выступил в Польше
Культура 19 апреля 11:19
Президенты Польши и Израиля приняли участие в "Марше живых" в Освенциме
Европа 12 апреля 21:34
В Варшаве подписали контракт о поставке Польше американских систем Patriot
Европа 28 марта 13:35
Глава Таджикистана провел переговоры с президентом Польши
Таджикистан 27 марта 09:14
Почти треть граждан Польши хотят выхода страны из ЕС
Европа 22 марта 12:58
Граждане Грузии погибли в ДТП в Польше
Грузия 19 марта 00:20
В Польше прошли митинги против расизма
Европа 18 марта 13:10
Узбекистан и Польша создали совместную торгово-промышленную палату
Бизнес 13 марта 16:58
Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Познани (Обновлено)
Европа 4 марта 18:17
На аргентинскую газету подан иск за нарушение польского закона о Холокосте
В мире 4 марта 05:15
В Польше более 60 человек погибли из-за холодов
Европа 3 марта 13:37
В Польше пять человек погибли от переохлаждения за сутки
Европа 28 февраля 11:37
В Польше пять человек погибли от переохлаждения
Европа 27 февраля 13:38
Саакашвили прибыл в Польшу
Другие страны 12 февраля 20:43
В Польше приняли закон о запрете торговли по воскресеньям
Европа 30 января 17:32
Польша готова и впредь поддерживать мирные переговоры по Нагорному Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт 24 января 21:57