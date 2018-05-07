Макрон: Выход США из соглашения с Ираном может привести к войне‍

7 мая 2018 09:33 (UTC+04:00)

Отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне, об этом заявил в интервью немецкому изданию Spiegel французский лидер Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — сказал Макрон.

В то же время президент Франции выразил убеждение, что Трамп не стремится разжечь новый конфликт. "Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая примет решение о том, остается ли Вашингтон привержен ядерной сделке с Тегераном. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер должен каждые три месяца продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Исламской республики.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности выработать в более широком формате со всеми сторонами дополнительные соглашения о продолжительности ядерных ограничений и о других темах, связанных с ядерной программой Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали соглашение об урегулировании иранской атомной проблемы: был выработан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции, веденные Совбезом ООН, США и ЕС.

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