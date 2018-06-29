Премьер-министр Швеции недоволен итогами саммита ЕС по мигрантам

29 июня 2018 15:02 (UTC+04:00)

Глава правительства Швеции Стефан Лёвен остался неудовлетворенным результатами саммита ЕС, прошедшего в четверг в Брюсселе по вопросам миграции. Об этом он заявил шведскому телевидению SVT по окончании встречи, передает РИА Новости.

"Я не удовлетворен, так как нет какого-либо соглашения о распределении беженцев во всех странах ЕС, но это будет обсуждаться дальше", — сказал Лёвен.

В интервью шведской газете Aftonbladet он также сказал, что "Мы надеялись на большее".

"Без сомнения, появился новый политический ландшафт в Европе. Нам следовало бы договориться о распределении беженцев до этого саммита, но отдельные страны не хотят принимать их. Они считают, что достаточно закрыть границы", — процитировала слова Лёвена газета.

Прошедшие переговоры он описал как "долгие и временами очень сложные". По поводу лагерей для беженцев он сказал, что страны ЕС далеки от вопроса о местах их обустройства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Франция не будет открывать центры для мигрантов
Европа 13:57
Лидеры ЕС обязались выделить средства в помощь странам Африки
Европа 13:04
СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза
США 09:22
Саммит ЕС одобрил меры по дальнейшему сокращению притока мигрантов
Европа 09:17
ЕС усилит Frontex и выделит второй транш Турции в рамках пакта по беженцам
Европа 08:41
Страны ЕС будут расселять беженцев добровольно
Европа 08:11
Саммит ЕС достиг договоренностей по вопросам миграции
Европа 07:01
Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса
Европа 05:05
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС
Европа 28 июня 22:39
Могерини прокомментировала предстоящую встречу Путина и Трампа
Европа 28 июня 20:46
Премьер Нидерландов ожидает от саммита ЕС решения по первичной миграции
Европа 28 июня 19:15
Ирландия не готовится к жесткой границе из-за Brexit
Европа 28 июня 17:52
Затронет ли подорожание шенгенской визы Азербайджан?
Туризм 28 июня 12:23
Меркель заявила о единстве ЕС в желании сократить нелегальную миграцию
Европа 28 июня 12:11
Туск: Евросоюз должен готовиться к худшим сценариям в отношениях с США
Европа 27 июня 16:11
Евросоюз ужесточает контроль за трансграничным провозом наличных
Европа 27 июня 16:10
Госдеп: Европа регулярно выступает за менее конфронтационные отношения США и РФ
США 27 июня 09:29
Европе нужен газ "Северного потока-2", заявил глава Total
Энергетика 27 июня 00:01