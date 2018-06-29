Премьер-министр Швеции недоволен итогами саммита ЕС по мигрантам

Глава правительства Швеции Стефан Лёвен остался неудовлетворенным результатами саммита ЕС, прошедшего в четверг в Брюсселе по вопросам миграции. Об этом он заявил шведскому телевидению SVT по окончании встречи, передает РИА Новости.

"Я не удовлетворен, так как нет какого-либо соглашения о распределении беженцев во всех странах ЕС, но это будет обсуждаться дальше", — сказал Лёвен.

В интервью шведской газете Aftonbladet он также сказал, что "Мы надеялись на большее".

"Без сомнения, появился новый политический ландшафт в Европе. Нам следовало бы договориться о распределении беженцев до этого саммита, но отдельные страны не хотят принимать их. Они считают, что достаточно закрыть границы", — процитировала слова Лёвена газета.

Прошедшие переговоры он описал как "долгие и временами очень сложные". По поводу лагерей для беженцев он сказал, что страны ЕС далеки от вопроса о местах их обустройства.

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