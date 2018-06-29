Туск рассказал о ходе переговоров по Brexit

29 июня 2018 17:49 (UTC+04:00)

Самые сложные задачи в рамках договоренностей вокруг Brexit еще не решены, заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает РИА Новости.

"По Brexit. 27 стран ЕС приняли к сведению то, что пока было достигнуто. Однако много работы впереди, и самые трудные задачи пока не разрешены. Если мы хотим достигнуть договоренности к октябрю, нам нужен быстрый прогресс", — сказал Туск на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС.

Ранее саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил в пятницу заключения по вопросу выхода Великобритании из ЕС.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.

ЕС готов обсуждать c Британией варианты решения проблемы ирландской границы после выхода королевства из ЕС, но без этого никакое итоговое соглашение по Brexit невозможно, заявлял ранее главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

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