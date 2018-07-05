Меркель заявила, что ЕС все еще работает над общей позицией по пошлинам

5 июля 2018 16:37 (UTC+04:00)

Переговоры о снижении пошлин на товары, в том числе на автомобили, нужно вести только в том случае, если у Евросоюза будет общая позиция на этот счет. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

"Мы нуждаемся в единстве на европейском уровне, если хотим вести переговоры по теме пошлин, к примеру, в области автомобилей. Нужна общая европейская позиция. Над тем, есть ли она, еще ведется работа", - сказала канцлер.

После этого, по ее словам, можно будет говорить о снижении пошлин, но в более широком контексте - не только с США, но и с другими странами в рамках Всемирной торговой организации. "В противном случае это не соответствовало бы [духу] ВТО", - сказала она.

Ранее Меркель неоднократно говорила о том, что Германия выступает за сокращение любых пошлин в области торговли.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе написал в Twitter, что Соединенные Штаты введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Брюссель не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Ранее США ввели пошлины на поставляемые из ЕС сталь и алюминий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Американские военные прибыли в Финляндию для подготовки визита Трампа
США 17:35
Меркель рассказала о ходе переговоров по Brexit
Европа 17:20
Лавров в Вене подтвердит готовность России содействовать реализации СВПД
Россия 16:48
Ангела Меркель: Позиции Германии и Венгрии по миграции разнятся
Европа 15:58
В ЕП предложили создать центр по борьбе с радикализацией в Евросоюзе
Европа 15:22
Глава иранской делегации в ОПЕК раскритиковал твиты Трампа
Экономика 14:29
Лента новостей
Назначен посол Туркменистана в Бельгии
Туркменистан 17:35
СМИ: Американские военные прибыли в Финляндию для подготовки визита Трампа
США 17:35
Узбекская компания объявила тендер на проектирование пятизвёздочного отеля
Тендеры 17:32
Азербайджан с честью и достоинством вышел из трудного испытания - Вугар Рагимзаде
Политика 17:30
На юго-западе Турции горят леса
Турция 17:29
Азербайджан и Иран подписали протокол в сфере международных автоперевозок (ФОТО)
Бизнес 17:24
Меркель рассказала о ходе переговоров по Brexit
Европа 17:20
Ташкентский аэропорт объявляет тендер на поставку сжиженного газа
Тендеры 17:16
Ограничения на границе между Узбекистаном и Таджикистаном?
Бизнес 17:12