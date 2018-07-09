Австрия ввела временный контроль въезда на границах

Австрия в ночь на понедельник ввела временный контроль въезда на важных пограничных контрольно-пропускных пунктах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Oberösterreichische Nachrichten.

По информации издания, в частности это касается участка автобана между немецким Киферсфельденом и австрийским Куфштайном. Контроль также проводится на контрольно-пропускном пункте Бреннер на границе с Италией и на границе Германии с австрийским Тиролем.

Отмечается, что пограничный контроль не связан с дебатами вокруг мигрантов. Такой шаг объясняют мерами безопасности во время встречи министров стран ЕС в австрийском Инсбруке, которая пройдет 12 и 13 июля. "Мы ищем возможных нарушителей, а не специально мигрантов", — заявил представитель полиции.

Планируется, что контроль продлится до пятницы 13 июля.

Согласно полиции, транспортные средства должны снижать скорость до 30 километров в час для визуального контроля. Для того, чтобы предотвратить возможные заторы, на въезд будут открыты две полосы. Тем не менее водители должны принимать во внимание возможность значительного ограничения движения.

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