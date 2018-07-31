У берегов Ливии спасли более 600 мигрантов

Более 600 мигрантов спасены у берегов Ливии, заявил вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини, опровергнув сообщения о том, что итальянский корабль привез часть из них обратно в Ливию вместо того, чтобы доставить в один из европейских портов, передает РИА Новости.

"Ливийская береговая охрана в последние часы спасла и доставила на сушу 611 мигрантов. НПО протестуют, а перевозчики теряют свой бизнес? Хорошо, мы так и продолжим", — написал он в своем Twitter.

Ранее депутат итальянского парламента от малой партии "Свободные и равные" Никола Фратоянни заявил, что корабль под итальянским флагом, работающий при нефтяной платформе, спас в Средиземном море 108 мигрантов и в нарушение международного права доставил их обратно в Ливию. Таким образом, речь якобы шла о первом подобном случае, когда европейское судно вернуло спасенных в страну отбытия.

Сальвини опроверг эти утверждения, заявив, что итальянская сторона не участвовала ни в одной из этих операций. Фратоянни вице-премьер при этом назвал "неким плохо информированным парламентарием".

Борьба с нелегальной миграцией из североафриканских стран объявлена одной из приоритетных задач итальянских властей. МВД Италии отрапортовало, что за первые три месяца нынешнего года на территорию страны прибыли всего лишь 16,9 тысячи мигрантов, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 80%.

Ранее Сальвини заявил, что Италия временно закрывает свои порты для судов НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, а они увидят Италию только на открытках. В последние недели Италия запретила заход в свои порты сразу нескольким судам с мигрантами. Корабль Lifeline одноименной немецкой НПО, на борту которого находились свыше 230 мигрантов, причалил в Мальте. Судно Aquarius c 600 мигрантами согласилась принять Испания. В середине июля корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства по управлению внешними границами ЕС Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как их согласились принять Испания, Португалия, Франция, Германия и Мальта.

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