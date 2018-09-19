Петиция о референдуме по итоговой сделке Brexit набрала 800 тысяч подписей

Более 800 тысяч человек подписали петицию Final Say с призывом к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй провести референдум по итоговым договоренностям по Brexit, сообщает РИА Новости.

Петиция размещена на сайте change.org, ее на данный момент подписали 811,7 тысячи человек. Указано, что она была создана публицистом газеты Independent Кристианом Броутоном.

"Вне зависимости от того, как вы проголосовали на референдуме по Brexit, вы заслуживаете того, чтобы высказаться об итоговых договоренностях по сделке. Именно поэтому мы запускаем кампанию Final Say, чтобы завоевать для британских людей право принять все важные решения по Brexit", — сообщается на сайте.

В качестве одной из причин необходимости очередного референдума указано, что "хаотичный" подход Терезы Мэй и парламента приводит к ожесточенной конкуренции и отставкам, но значимый прогресс в ключевых вопросах, волнующих людей, отсутствует.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.