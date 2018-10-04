Венгрия требует от ЕС не мешать строительству "Турецкого потока"

Венгрия требует от ЕС не мешать реализации проекта "Турецкий поток", чтобы Центральная Европа имела возможность получать благодаря ему российский газ, передает ТАСС.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в среду по итогам переговоров с российскими коллегой Сергеем Лавровым.

"Западная Европа сможет покупать газ по северному маршруту (в том числе через "Северный поток - 2" - прим. ТАСС). Мы, Центральная Европа, требуем это право для себя. Мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колеса. Чтобы мы с юга [через "Турецкий поток"] получили возможность получать газ", - сказал он.

"Мы договорились с Сербией и Болгарией, что мы - все три страны - будем развивать свою сеть таким образом, чтобы, когда вторая линия "Турецкого потока" будет построена, мы тоже оттуда покупали газ, - сказал венгерский министр. - Если Западная Европа может покупать из "Северного потока - 2", мы тоже хотим покупать из "Турецкого потока - 2". "Надеемся, что мы, Центральная Европа, сможем энергетическое сотрудничество с Россией расширить так же, как расширяет его Западная Европа. Все остальное - разговоры", - добавил Сийярто.

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Морской участок трубопровода пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность - 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная (вторая) нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Приступить к поставкам газа планируется в конце 2019 года.

В конце мая "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода для поставок российского газа европейским потребителям.

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