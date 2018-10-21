Глава МИД Германии не видит оснований для поставки оружия Эр-Рияду

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит оснований для поставок оружия Саудовской Аравии, пока ведется расследование гибели журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и Маас сделали совместное заявление, в котором говорилось, что в Берлине считают недостаточными представленные Саудовской Аравией данные о гибели Хашкаджи.

"Нет оснований для позитивного решения по поставкам оружия в Саудовскую Аравию", — сказал Маас телеканалу ARD. Он отметил, что прежде всего должно быть завершено расследование гибели журналиста.

Глава МИД ФРГ также поддержал тех, кто решил не ехать на конференцию Future Investment Initiative в Эр-Рияд.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашкаджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

На фоне ситуации с пропажей Хашкаджи многие бизнесмены и СМИ, ранее планировавшие участвовать в инвестиционном форуме Future Investment Initiative (FII), который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября, начали заявлять, что не поедут. Так, по сообщениям СМИ, на конференцию не приедут гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. Министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что не поедет на конференцию в Саудовскую Аравию.

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