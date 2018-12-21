Volkswagen планирует сократить в Германии около 7 тыс. рабочих мест

Германский автоконцерн Volkswagen намерен сократить в ФРГ около 7 тыс. рабочих мест, прежде всего на заводах, расположенных в Ганновере и Эмдене. Об этом сообщила в четверг газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, сокращения связаны с планами компании по увеличению производства электромобилей. В настоящее время на предприятиях в Ганновере и Эмдене работают около 22 тыс. сотрудников Volkswagen. Комментария концерна пока не последовало.

Одной из причин увеличения производства электромобилей со стороны Volkswagen связывается с так называемым дизельным скандалом. Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных машин. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах: благодаря данной системе все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же их выхлопы в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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